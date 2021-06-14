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Кайри Ирвинг выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Баскетбол
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Баскетболист травмировал голеностоп

Кайри Ирвинг выбыл на неопределенный срок из-за травмы

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Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг в четвёртом матче полуфинала Восточной конференции НБА травмировал правый голеностопный сустав, наступив на ногу форварда соперников Янниса Адетокунбо, пишет ESPN.

Инцидент случился в середине второй четверти. Ирвинг ушёл в раздевалку. Позже стало известно, что Кайри не вернётся на площадку во второй половине. Ранее "Бруклин" из-за травмы потерял защитника Джеймса Хардена, который выбыл из строя на первой минуте первой игры серии. Харден не смог принять участие во втором, третьем и четвёртом матче. "Бруклин" ведёт 2-1 в серии с "Милуоки" после трёх матчей.

Кайри успел набрать 11 очков (5 из 11 с игры), сделать 5 подборов и 2 передачи за проведённое на площадке время.

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В статье: Кайри Ирвинг
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