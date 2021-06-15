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НБА: Клипперс и Атланта сравняли счет в полуфиналах конференций

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Клипперс и Атланта сравняли счет в полуфиналах конференций

фото - Associated Press

Новина українською

Атланта – Филадельфия 103:100 (20:28, 29:34, 31:20, 23:18)

Счет в серии – 2:2

Клипперс – Юта 118:104 (30:13, 38:31, 26:29, 24:31)

Счет в серии – 2:2

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В статье: НБА Атланта Хоукс Лос-Анджелес Клипперс
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