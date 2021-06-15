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НБА: Клипперс и Атланта сравняли счет в полуфиналах конференций
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Associated Press
Атланта – Филадельфия 103:100 (20:28, 29:34, 31:20, 23:18)
Счет в серии – 2:2
Клипперс – Юта 118:104 (30:13, 38:31, 26:29, 24:31)
Счет в серии – 2:2
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