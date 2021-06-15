Прометей впервые в истории стал чемпионом Украины по баскетболу

Прометей в третьем матче финала плей-офф против БК Запорожье после большого перерыва отыграл 15-очковое отставание и досрочно забрал золотые медали.

На мощный перформанса Майка Кэффи (27+6 подборов+6 передач) у Прометея ответил Рашад Вон, который со скамейки запасных набросал в корзину запорожцев 30 очков.

Запорожье – Прометей – 83:88 (28:14, 23:22, 14:25, 18:27)

Счет в серии – 0:3

Самым ценным игроком финальной серии плей-офф стал американский легионер Прометея Рашад Вон. В среднем за игру в трех матчах против Запорожья баскетболист с опытом выступлений в НБА набирал по 19,0 очка, 2,3 передачи и 2,0 подбора, а его рейтинг эффективности составил 13,3 балла.

Прометей стал девятым чемпионом в истории Украины и завоевал первый трофей в клубной истории.