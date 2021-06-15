  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Прометей впервые в истории стал чемпионом Украины по баскетболу
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей впервые в истории стал чемпионом Украины по баскетболу

Баскетбол
(1 голосов)

Сезон в Суперлиге официально завершен

Прометей впервые в истории стал чемпионом Украины по баскетболу

фото - fbu.ua

Новина українською

Прометей в третьем матче финала плей-офф против БК Запорожье после большого перерыва отыграл 15-очковое отставание и досрочно забрал золотые медали.

На мощный перформанса Майка Кэффи (27+6 подборов+6 передач) у Прометея ответил Рашад Вон, который со скамейки запасных набросал в корзину запорожцев 30 очков.

Запорожье – Прометей – 83:88 (28:14, 23:22, 14:25, 18:27)

Счет в серии – 0:3

Самым ценным игроком финальной серии плей-офф стал американский легионер Прометея Рашад Вон. В среднем за игру в трех матчах против Запорожья баскетболист с опытом выступлений в НБА набирал по 19,0 очка, 2,3 передачи и 2,0 подбора, а его рейтинг эффективности составил 13,3 балла.

Прометей стал девятым чемпионом в истории Украины и завоевал первый трофей в клубной истории.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига БК Запорожье БК Прометей (Камянское) Федерация баскетбола Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...