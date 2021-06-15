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Сумасшедший данк Леонарда через центрового Юты – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты понедельника в НБА
фото - latimes.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей второго раунда плей-офф.
На первом месте оказался звездный форвард Клипперс Кавай Леонард, который в матче с Ютой эффектно забил сверху через руки центрового Джаз Деррика Фэйворса.
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