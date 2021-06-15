Кэффи стал самым результативным баскетболистом сезона в Суперлиге

Американский защитник БК Запорожье Майк Кэффи к статусу MVP регулярного чемпионата добавил звание лучшего скорера сезона в Суперлиге и стал обладателем награды имени Александра Сальникова.

Кеффи с учетом регулярного чемпионата и плей-офф набрал 876 очков, оставив позади двух легионеров Химика – Тайлера Нельсона (786) и Льюиса Салливана (682).

В среднем за игру Кэффи в сезоне 2020-2021 набирал по 17,1 очка. По этому показателю лидер БК Запорожье замкнул топ-3 после Нельсона (18,2) и Нейтана Эдриана из МБК Николаев (17,9).