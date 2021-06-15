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Кэффи стал самым результативным баскетболистом сезона в Суперлиге

Баскетбол
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Индивидуальная награда для лидера БК Запорожье

Кэффи стал самым результативным баскетболистом сезона в Суперлиге

фото - fbu.ua

Новина українською

Американский защитник БК Запорожье Майк Кэффи к статусу MVP регулярного чемпионата добавил звание лучшего скорера сезона в Суперлиге и стал обладателем награды имени Александра Сальникова.

Кеффи с учетом регулярного чемпионата и плей-офф набрал 876 очков, оставив позади двух легионеров Химика – Тайлера Нельсона (786) и Льюиса Салливана (682).

В среднем за игру Кэффи в сезоне 2020-2021 набирал по 17,1 очка. По этому показателю лидер БК Запорожье замкнул топ-3 после Нельсона (18,2) и Нейтана Эдриана из МБК Николаев (17,9).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Прометей впервые в истории стал чемпионом Украины по баскетболу.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Запорожье Майк Кэффи
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