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Разыгрывающий Атланты стал рекордсменом НБА

Баскетбол
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Трэй Янг в ударе

Разыгрывающий Атланты стал рекордсменом НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Плеймейкер Атланты Трэй Янг в четвертом матче серии второго раунда против Филадельфии (103:100) набрал 25 очков и раздал 18 результативных передач.

В 22-летнем возрасте Янг стал самым молодым баскетболистом в истории с как минимум 25 очками и 15 передачами.

В плей-офф аналогичными перформансами отмечались только Оскар Робертсон, Уолт Фрейзер, Джерри Уэст, Джонни Мур, Мэджик Джонсон, Джон Стоктон, Кевин Джонсон и Тим Хардуэй.

Трэй Янг в дебютном плей-офф в карьере в среднем за игру набирает по 28,3 очка и 10,7 передачи.

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В статье: НБА Атланта Хоукс Трэй Янг
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