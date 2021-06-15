Разыгрывающий Атланты стал рекордсменом НБА

Плеймейкер Атланты Трэй Янг в четвертом матче серии второго раунда против Филадельфии (103:100) набрал 25 очков и раздал 18 результативных передач.

В 22-летнем возрасте Янг стал самым молодым баскетболистом в истории с как минимум 25 очками и 15 передачами.

В плей-офф аналогичными перформансами отмечались только Оскар Робертсон, Уолт Фрейзер, Джерри Уэст, Джонни Мур, Мэджик Джонсон, Джон Стоктон, Кевин Джонсон и Тим Хардуэй.

Трэй Янг в дебютном плей-офф в карьере в среднем за игру набирает по 28,3 очка и 10,7 передачи.