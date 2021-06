Круче Джордана? Дюрант провел исторический матч в плей-офф

Бруклин в пятом матче серии второго раунда плей-офф обыграл Милуоки (114:108), отыграв отставание в 16 очков после большого перерыва.

Звездный форвард Нетс Кевин Дюрант первым в истории НБА оформил в плей-офф трипл-дабл с как минимум 45 очками, 15 подборами и 10 результативными передачами.

Дюрант провел на площадке максимальные 48 минут и набрал 49 очков (16 из 23 с игры, 4 из 9 трехочковых, 13 из 16 с линии штрафных), включая 20 баллов в решающей четверти.

Kevin Durant is the first player in NBA postseason history with 45 points, 15 rebounds and 10 assists in a game.



Durant had 30 points in a playoff half for the 2nd time in his career. He is the first Nets player with 30 points in a half over the last 25 postseasons. pic.twitter.com/gub60v4Lam