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Круче Джордана? Дюрант провел исторический матч в плей-офф

Баскетбол
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Один из величайших перформансов в истории баскетбола

Круче Джордана? Дюрант провел исторический матч в плей-офф

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бруклин в пятом матче серии второго раунда плей-офф обыграл Милуоки (114:108), отыграв отставание в 16 очков после большого перерыва.

Звездный форвард Нетс Кевин Дюрант первым в истории НБА оформил в плей-офф трипл-дабл с как минимум 45 очками, 15 подборами и 10 результативными передачами.

Дюрант провел на площадке максимальные 48 минут и набрал 49 очков (16 из 23 с игры, 4 из 9 трехочковых, 13 из 16 с линии штрафных), включая 20 баллов в решающей четверти.

Бруклин повел в серии с Милуоки со счетом 3:2.

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В статье: НБА Кевин Дюрант Бруклин Нетс
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