Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой трехочковый Дюранта – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов пятого матча серии второго раунда плей-офф между Бруклином и Милуоки.
Первое место занял форвард Нетс Кевин Дюрант, который за 50 секунд до конца решающей четверти одновременно с сиреной об окончании владения забросил победный трехочковый.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Металл Ярославского заменит Металлист 1925 в УПЛ
- Сборная Украины – не центр психологической поддержки. Миколенко нужно убирать из основы
- Шевченко отреагировал на слухи о конфликте между Ярмоленко и Марлосом
- Круче Джордана? Дюрант провел исторический матч в плей-офф
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...