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Пустовой с Барселоной стал чемпионом Испании

Баскетбол
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Главный титул в карьере украинца

Пустовой с Барселоной стал чемпионом Испании

фото - fbu.ua

Новина українською

Центровой сборной Украины Артем Пустовой накануне вместе с Барселоной стал победителем испанской Лиги АСВ. Каталонцы во втором матче серии разбили Реал (92:73) и досрочно выиграли финал плей-офф.

Пустовой не выходил на площадку в матчах плей-офф, но в регулярном чемпионате отыграл 21 поединок, набирая в среднем за игру по 7,8 очка и 3,2 подбора.

Артем Пустовой впервые стал чемпионом Испании после шести сезонов в Лиге АСВ. Также в активе воспитанника Химика две победы в Кубке Испании (2019, 2021).

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона Лига АСВ
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