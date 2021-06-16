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Пустовой с Барселоной стал чемпионом Испании
Главный титул в карьере украинца
фото - fbu.ua
Центровой сборной Украины Артем Пустовой накануне вместе с Барселоной стал победителем испанской Лиги АСВ. Каталонцы во втором матче серии разбили Реал (92:73) и досрочно выиграли финал плей-офф.
???? Abrazos, familia, champagne y muuuucha EUFORIA...— Liga Endesa (@ACBCOM) June 16, 2021
¡Así celebró el @FCBbasket el título de CAMPEÓN de la #LigaEndesa! ¡De MOMENTAZO en MOMENTAZO! pic.twitter.com/zRCSrXIgRa
Пустовой не выходил на площадку в матчах плей-офф, но в регулярном чемпионате отыграл 21 поединок, набирая в среднем за игру по 7,8 очка и 3,2 подбора.
Артем Пустовой впервые стал чемпионом Испании после шести сезонов в Лиге АСВ. Также в активе воспитанника Химика две победы в Кубке Испании (2019, 2021).
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