Пустовой с Барселоной стал чемпионом Испании

Центровой сборной Украины Артем Пустовой накануне вместе с Барселоной стал победителем испанской Лиги АСВ. Каталонцы во втором матче серии разбили Реал (92:73) и досрочно выиграли финал плей-офф.

???? Abrazos, familia, champagne y muuuucha EUFORIA...



¡Así celebró el @FCBbasket el título de CAMPEÓN de la #LigaEndesa! ¡De MOMENTAZO en MOMENTAZO! pic.twitter.com/zRCSrXIgRa — Liga Endesa (@ACBCOM) June 16, 2021

Пустовой не выходил на площадку в матчах плей-офф, но в регулярном чемпионате отыграл 21 поединок, набирая в среднем за игру по 7,8 очка и 3,2 подбора.

Артем Пустовой впервые стал чемпионом Испании после шести сезонов в Лиге АСВ. Также в активе воспитанника Химика две победы в Кубке Испании (2019, 2021).