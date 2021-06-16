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НБА представила символические пятерки регулярного чемпионата

Баскетбол
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15 лучших игроков сезона

НБА представила символические пятерки регулярного чемпионата

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первую символическую путевку по итогам регулярного чемпионата 2020-2021 вошли Стефен Карри (Голден Стэйт), Лука Дончич (Даллас), Кавай Леонард (Клипперс), Яннис Адетокумбо (Милфуоки) и MVP Никола Йокич (Денвер).

Вторую сборную составили Крис Пол (Финикс), Дамьен Лиллард (Портленд), ЛеБрон Джеймс (Лейкерс), Джулиус Рэндл (Нью-Йорк) и Джоэль Эмбиид (Филадельфия).

Наконец, в третьей пятерке нашлось место Брэдли Билу (Вашингтон), Кайри Ирвингу (Бруклин), Дмимми Батлеру (Майами), Полу Джорджу (Клипперс) и Руди Гоберу (Юта).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Пустовой с Барселоной стал чемпионом Испании.

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В статье: НБА Лука Дончич Никола Йокич
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