НБА представила символические пятерки регулярного чемпионата

В первую символическую путевку по итогам регулярного чемпионата 2020-2021 вошли Стефен Карри (Голден Стэйт), Лука Дончич (Даллас), Кавай Леонард (Клипперс), Яннис Адетокумбо (Милфуоки) и MVP Никола Йокич (Денвер).

Вторую сборную составили Крис Пол (Финикс), Дамьен Лиллард (Портленд), ЛеБрон Джеймс (Лейкерс), Джулиус Рэндл (Нью-Йорк) и Джоэль Эмбиид (Филадельфия).

Наконец, в третьей пятерке нашлось место Брэдли Билу (Вашингтон), Кайри Ирвингу (Бруклин), Дмимми Батлеру (Майами), Полу Джорджу (Клипперс) и Руди Гоберу (Юта).