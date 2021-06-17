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Команда НБА проиграла матч в плей-офф, имея 99,7% шансов на победу

Баскетбол
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Фантастика

Команда НБА проиграла матч в плей-офф, имея 99,7% шансов на победу

Новина українською

Филадельфия сенсационно уступила Атланте в пятом матче второго раунда плей-офф (106:109), имея по ходу матча преимущество в 26 очков.

Перед решающей четвертью превосходство Сиксерс составляло 18 баллов, а вероятность их победы оценивалась в 99,7%.

Более того, Филадельфия во втором матче подряд теряет как минимум 18-очковое преимущество. Сиксерс – единственная команда в НБА за последние 25 лет, допустившая два кряду камбэка.

Атланта повела в серии с Филадельфией со счетом 3:2. Если Хоукс выиграют домашний матч, то выйдут в финал Восточной конференции.

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В статье: НБА Атланта Хоукс Филадельфия 76er
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