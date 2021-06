Команда НБА проиграла матч в плей-офф, имея 99,7% шансов на победу

Филадельфия сенсационно уступила Атланте в пятом матче второго раунда плей-офф (106:109), имея по ходу матча преимущество в 26 очков.

Перед решающей четвертью превосходство Сиксерс составляло 18 баллов, а вероятность их победы оценивалась в 99,7%.

Более того, Филадельфия во втором матче подряд теряет как минимум 18-очковое преимущество. Сиксерс – единственная команда в НБА за последние 25 лет, допустившая два кряду камбэка.

The 76ers blew a 26-point lead, tied for the 3rd-largest blown lead in a playoff game over the last 25 postseasons. pic.twitter.com/r9QOyrXT7k