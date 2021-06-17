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Данк форварда Клипперс через Гобера – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей второго раунда плей-офф.
На первом месте расположился форвард Клипперс Терэнс Мэнн, который в концовке матча с Ютой отметился ярким данком через руки звездного центрового Джаз Руди Гобера.
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