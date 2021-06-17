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Назван лучший новичок сезона в НБА
Награда отправилась в Шарлотт
фото - Associated Press
Разыгрывающий Шарлотт ЛаМело Болл признан лучшим новичком сезона в НБА, сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.
Болл в голосовании обошел защитника Энтони Эдвардса из Миннесоты и плеймейкера Сакраменто Тайриза Халибертона.
В дебютном сезоне в НБА Болл провел 51 матч, набирая в среднем за игру по 15,7 очка, 6,1 передачи и 5,9 подбора.
Результативная игра ЛаМело Болла помогла Шарлотт выйти в плей-ин, однако в борьбе за место в плей-офф Хорнетс сразу же проиграли Индиане.
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