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Назван лучший новичок сезона в НБА

Баскетбол
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Награда отправилась в Шарлотт

Назван лучший новичок сезона в НБА

фото - Associated Press

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Разыгрывающий Шарлотт ЛаМело Болл признан лучшим новичком сезона в НБА, сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Болл в голосовании обошел защитника Энтони Эдвардса из Миннесоты и плеймейкера Сакраменто Тайриза Халибертона.

В дебютном сезоне в НБА Болл провел 51 матч, набирая в среднем за игру по 15,7 очка, 6,1 передачи и 5,9 подбора.

Результативная игра ЛаМело Болла помогла Шарлотт выйти в плей-ин, однако в борьбе за место в плей-офф Хорнетс сразу же проиграли Индиане.

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В статье: НБА Шарлотт Хорнетс ЛаМело Болл
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