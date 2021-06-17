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Джордж стал рекордсменом в истории Клипперс
Вовремя включил лидерские качестве
фото - futuretechtrends.co.uk
Клипперс без травмированного Кавая Леонарда на выезде в пятом матче неожиданно обыграли Юту (119:111) и оказались в шаге от выхода в финал Западной конференции.
Пол Джордж провел на площадке чуть больше 40 минут и собрал уникальную статистику для Клипперс. На счету форварда 37 очков (12 из 22 с игры, 3 из 9 трехочковых, 10 из 11 с линии штрафных), 16 подборов и 5 передач.
Only player in @LAClippers franchise history to record 35+ points, 15+ rebounds and 5+ assists in an #NBAPlayoffs game. #ThatsGame— NBA (@NBA) June 17, 2021
LAC goes up 3-2... they can advance with a win in Game 6 on Friday at 10pm/et on ESPN. pic.twitter.com/5KbyW6biXA
Пол Джордж в серии с Ютой в среднем за игру набирает по 29,2 очка, 9,6 подбора и 4,4 передачи.
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