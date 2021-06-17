  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джордж стал рекордсменом в истории Клипперс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джордж стал рекордсменом в истории Клипперс

Баскетбол
(1 голосов)

Вовремя включил лидерские качестве

Джордж стал рекордсменом в истории Клипперс

фото - futuretechtrends.co.uk

Новина українською

Клипперс без травмированного Кавая Леонарда на выезде в пятом матче неожиданно обыграли Юту (119:111) и оказались в шаге от выхода в финал Западной конференции.

Пол Джордж провел на площадке чуть больше 40 минут и собрал уникальную статистику для Клипперс. На счету форварда 37 очков (12 из 22 с игры, 3 из 9 трехочковых, 10 из 11 с линии штрафных), 16 подборов и 5 передач.

Пол Джордж в серии с Ютой в среднем за игру набирает по 29,2 очка, 9,6 подбора и 4,4 передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Пол Джордж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...