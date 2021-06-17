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Яркий данк Стефенса – лучший момент финальной серии Суперлиги. ВИДЕО
Лучшее от Прометея и Запорожья
фото - fbu.ua
Официальный YouTube-канал Федерации баскетбола Украины представил топ-10 моментов финальной серии плей-офф Суперлиги между Прометеем и Запорожьем.
Первое место занял форвард Прометея Ди Джей Стефенс со своим сумасшедшим данком в быстром прорыве.
Напомним, Прометей разгромил запорожцев со счетом 3:0 и впервые в истории стал чемпионом Украины.
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