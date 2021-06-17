Кевин Дюрант: топ-5 самых результативных матчей в плей-офф. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА после феноменального перформанса Кевина Дюранта в пятом матче серии с Милуоки (49+17 подборов+10 передач) решил напомнить, как форвард Бруклина ранее разрывал плей-офф.

Персональным рекордом результативности Дюранта в пост-сезоне являются 50 очков, набранные в апреле 2019 года в матче с Клипперс.