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Кевин Дюрант: топ-5 самых результативных матчей в плей-офф. ВИДЕО
Этот парень способен на многое
Официальный YouTube-канал НБА после феноменального перформанса Кевина Дюранта в пятом матче серии с Милуоки (49+17 подборов+10 передач) решил напомнить, как форвард Бруклина ранее разрывал плей-офф.
Персональным рекордом результативности Дюранта в пост-сезоне являются 50 очков, набранные в апреле 2019 года в матче с Клипперс.
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