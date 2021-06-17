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Кевин Дюрант: топ-5 самых результативных матчей в плей-офф. ВИДЕО

Баскетбол
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Этот парень способен на многое

Кевин Дюрант: топ-5 самых результативных матчей в плей-офф. ВИДЕО

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА после феноменального перформанса Кевина Дюранта в пятом матче серии с Милуоки (49+17 подборов+10 передач) решил напомнить, как форвард Бруклина ранее разрывал плей-офф.

Персональным рекордом результативности Дюранта в пост-сезоне являются 50 очков, набранные в апреле 2019 года в матче с Клипперс.

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В статье: НБА Кевин Дюрант Голден Стейт Уорриорз
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