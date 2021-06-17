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Леброн Джеймс мог оказаться в Лейкерс ещё во времена Коби Брайанта

Баскетбол
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Но этому помешал "большой" контракт с Коби

Леброн Джеймс мог оказаться в Лейкерс ещё во времена Коби Брайанта

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В 2010-х "Лос-Анджелес Лейкерс" собрал в своих рядах "Большую тройку" в лице Коби Брайанта, Стива Нэша и Дуайта Ховарда. По информации журналиста Джека Фишера, спустя пару лет "Лейкерс" попытались усилить состав подписанием Леброна Джеймса и Кармело Энтони.

Как отмечает журналист, этому помешало случиться слишком солидное в денежном отношении новое соглашение с Коби. Если бы его уменьшили вдвое, что было вполне реально, так как Брайанта переподписывали после травмы, Леброн и Кармело имели все шансы оказаться в рядах "Лейкерс".

"Лейкерс" в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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