Леброн Джеймс мог оказаться в Лейкерс ещё во времена Коби Брайанта

В 2010-х "Лос-Анджелес Лейкерс" собрал в своих рядах "Большую тройку" в лице Коби Брайанта, Стива Нэша и Дуайта Ховарда. По информации журналиста Джека Фишера, спустя пару лет "Лейкерс" попытались усилить состав подписанием Леброна Джеймса и Кармело Энтони.

Как отмечает журналист, этому помешало случиться слишком солидное в денежном отношении новое соглашение с Коби. Если бы его уменьшили вдвое, что было вполне реально, так как Брайанта переподписывали после травмы, Леброн и Кармело имели все шансы оказаться в рядах "Лейкерс".

"Лейкерс" в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье.