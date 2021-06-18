Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА: Милуоки форсировал 7-й матч в серии с Бруклином
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - jsonline.com
Милуоки – Бруклин 104:89 (26:19, 33:29, 19:19, 26:22)
Счет в серии – 3:3
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Устроит и ничья с Австрией. Что нужно Украине для выхода в 1/8 финала Евро
- Вест Хэм готов выслушать предложения по Ярмоленко. На горизонте маячит Галатасарай
- Ярмоленко: Посмотрите, какой классный матч выдали наши защитники
- Эмбиид превзошел антирекорд Джордана в плей-офф НБА
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...