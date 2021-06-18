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Мощный данк Адетокумбо после подбора – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов матча второго раунда плей-офф между Бруклином и Милуоки.
Ежедневную подборку возглавил лидер Милуоки Яннис Адетокумбо, который в одном из моментов подобрал мяч на чужом щите, развернулся и одной рукой вколотил мяч в кольцо.
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