Защитник Милуоки провел уникальный матч в плей-офф НБА

Милуоки на домашней арене обыграл Бруклин (104:89) и сравнял счет в серии второго раунда (3:3).

Лучшим у Бакс стал Крис Миддлтон, который обновил личный рекорд результативности, набрав 38 очков (11 из 16 с игры, 5 из 8 трехочковых, 11 из 12 с линии штрафных).

Миддлтон стал первым игроком в истории плей-офф с как минимум 30 очками, 10 подборами, 5 передачами, 5 перехватами и 5 точными трехочковыми.

Khris Middleton historic game tonight.



38 PTS (playoff career-high)

10 REB

5 AST

5 STL

5 3PT

11-16 FG



He is the first player in NBA history with 30/10/5/5s and 5+ threes in a playoff game. pic.twitter.com/chjrogHCee