Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Милуоки провел уникальный матч в плей-офф НБА
Выстрелил в самый нужный момент
фото - newyorklatestnews.com
Милуоки на домашней арене обыграл Бруклин (104:89) и сравнял счет в серии второго раунда (3:3).
Лучшим у Бакс стал Крис Миддлтон, который обновил личный рекорд результативности, набрав 38 очков (11 из 16 с игры, 5 из 8 трехочковых, 11 из 12 с линии штрафных).
Миддлтон стал первым игроком в истории плей-офф с как минимум 30 очками, 10 подборами, 5 передачами, 5 перехватами и 5 точными трехочковыми.
Khris Middleton historic game tonight.— StatMuse (@statmuse) June 18, 2021
38 PTS (playoff career-high)
10 REB
5 AST
5 STL
5 3PT
11-16 FG
He is the first player in NBA history with 30/10/5/5s and 5+ threes in a playoff game. pic.twitter.com/chjrogHCee
Крис Миддлтон в плей-офф в среднем за игру набирает 23,3 очка, 7,8 подбора и 4,1 передачи.
Популярное сейчас
- Украинский футболист принял участие в ролике в знак поддержки Кристиана Эриксена
- Устроит и ничья с Австрией. Что нужно Украине для выхода в 1/8 финала Евро
- Ярмоленко - лучший игрок сборной Украины по индексу InStat, Степаненко - худший среди игроков основы
- Круче Джордана? Дюрант провел исторический матч в плей-офф
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО