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Защитник Милуоки провел уникальный матч в плей-офф НБА

Баскетбол
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Выстрелил в самый нужный момент

Защитник Милуоки провел уникальный матч в плей-офф НБА

фото - newyorklatestnews.com

Новина українською

Милуоки на домашней арене обыграл Бруклин (104:89) и сравнял счет в серии второго раунда (3:3).

Лучшим у Бакс стал Крис Миддлтон, который обновил личный рекорд результативности, набрав 38 очков (11 из 16 с игры, 5 из 8 трехочковых, 11 из 12 с линии штрафных).

Миддлтон стал первым игроком в истории плей-офф с как минимум 30 очками, 10 подборами, 5 передачами, 5 перехватами и 5 точными трехочковыми.

Крис Миддлтон в плей-офф в среднем за игру набирает 23,3 очка, 7,8 подбора и 4,1 передачи.

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В статье: НБА Милуоки Бакс Бруклин Нетс
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