Травмы суперзвезд ежедневно меняют расклад сил в плей-офф НБА

Оригинал статьи – Кевин Пелтон, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри несколько дней назад в Твиттере проанализировал медицинские сводки в НБА и выяснил, что текущий розыгрыш плей-офф побил рекорд по количеству травм игроков уровня Матча всех звезд. Как минимум по одной игре в пост-сезоне пропустили Энтони Дэвис (Лейкерс), Джеймс Харден и Кайри Ирвинг (оба – Бруклин), Донован Митчелл и Майк Конли (оба – Юта), Джейлен Браун (Бостон), Джоэль Эмбиид (Филадельфия), а в четверг к этой компании присоединился и Кавай Леонард (Клипперс).

Kyrie Irving will be the 7th different All-Star to miss a playoff game this year, the most in a season in NBA history.



He joins a list that already includes Anthony Davis, James Harden, Donovan Mitchell, Mike Conley, Jaylen Brown and Joel Embiid. pic.twitter.com/YgatlyMONX — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) June 14, 2021

Безусловно, травмы всегда были неотъемлемой составляющей тех диких нагрузок, с которыми баскетболисты сталкиваются по ходу сезона, но в этом году их количество зашкаливает и частенько отодвигает игру на второй план.

Травмируются не только суперзвезды

При формировании общей картины несправедливо обращать внимание только на звезд и игнорировать остальных игроков. Есть смысл подсчитать количество пропущенных матчей в плей-офф среди баскетболистов, которые проводят на площадке не менее 25 минут за игру.

А таких игр набралось уже 70, а ведь в НБА еще даже не завершены все серии второго раунда. Плей-офф 2021 года входит в топ-5 по количеству пропущенных матчей, уступая пост-сезонам 2020 (108 матчей), 2015 (85), 2018 (78) и 2001 (70) годов.

Почему прошлогодний плей-офф так выделяется на общем фоне? Все дело в том, что большой процент травм был зафиксирован еще до старта пост-сезона в Орландо. Например, Кайри Ирвинг и Бен Симмонс вообще не приехали в «пузырь».

Несмотря на большое количество травм в регулярном чемпионате, звезды НБА подошли к плей-офф в относительно здоровом состоянии. Только Джейлен Браун из Бостона пропустил весь плей-офф из-за травмы, а лидер Юты Донован Митчелл присоединился к команде после отсутствия в первом матче серии с Мемфисом.

Уже сейчас 10 игроков, которые в среднем проводили на площадке не менее 25 минут за игру, пропустили хотя бы одну игру из-за травмы, полученной в плей-офф. Это всего на одного баскетболиста меньше рекордного максимума, достигнутого в 2017 году, и на два больше, чем в прошлогоднем плей-офф. И это еще без учета двух игроков стартового состава – речь о Донте ДиВинченцо из Милуоки и защитнике Филадельфии Дэнни Грине, которые не успели преодолеть порог минут, отчасти из-за травм, полученных в начале игры.

Самая здоровая команда обычно выигрывает титул

Травмы, играющие ключевую роль в судьбе плей-офф НБА, не являются чем-то новым. С 1978 года всего у трех чемпионов было больше двух пропущенных матчей игроками, которые в среднем проводили на площадке более 25 минут. Речь о Голден Стэйте 2017-2018 (Андре Игуодала), Майами 2011-2012 (Крис Бош) и Чикаго 1995-96 (Тони Кукоч). Есть хороший шанс, что в июле этот список пополнится четвертой командой.

Из семи оставшихся команд в гонке за титулом три уже превысили лимит пропущенных матчей ключевыми игроками. У Атланты слабым звеном в плане здоровья стал ДеАндре Хантер, у Бруклина тоже самое можно сказать про Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга, а Юту подводит здоровье Майка Конли. Вероятно, к этому списку из-за Кавая Леонарда вскоре присоединятся и Клипперс, а у Филадельфии под вопросом Дэнни Грин. Таким образом, пока что исключениями являются Милуоки и Финикс, хотя Санз на несколько игр могут потерять Криса Пола, который накануне сдал положительный тест на COVID-19.

Waking up to the Chris Paul news pic.twitter.com/k06wGSeTHO — Branden Marotta (@brmarotta_) June 16, 2021

Отчасти неизбежно, что по мере того, как травмы становятся все более распространенными в пост-сезоне, они в какой-то степени компенсируют друг друга. Например, Голден Стэйт в финале Западной конференции 2018 года против Хьюстона играл без травмированного Андре Игуодалы, но последующая травма подколенного сухожилия Криса Пола позволила Воинам сломить Джеймса Хардена и компанию.

Что необычного в этом плей-офф, так это то, как травмы мгновенно разворачивают сценарии серий.

Как травмы переворачивают ход плей-офф?

В последние годы в НБА влияние травм на ключевые стадии пост-сезона превысило все допустимые границы. Апогеем этой истории стал финал плей-офф 2019 года между Голден Стэйтом и Торонто, когда травмы Кевина Дюранта и Клэя Томпсона мгновенно превратили Воинов из фаворитов в аутсайдеров. Что-то похожее произошло и в финале прошлого года, когда Майами в первом матче решающей серии с Лейкерс потерял Бэма Адебайо и Горана Драгича, пусть и Озерные были бы фаворитом на титул и в том случае, если бы Хит в каждой игре выходили на площадку в оптимальном составе.

Текущий пост-сезон уже преподнес несколько серий, судьба которых кардинально разворачивалась после травм звездных игроков.

Лейкерс, вдоволь настрадавшись от травм еще в регулярном чемпионате, в статусе действующего чемпиона лиги вышли в плей-офф только с седьмым посевом. Озерные вели 2:1 в серии с Финиксом, пока не потеряли Энтони Дэвиса. Что произошло дальше, вы прекрасно знаете – Санз забрали три матча подряд и вышли в полуфинал конференции, чтобы оформить свип для Денвера Николы Йокича.

Бруклин в серии с Милуоки поочередно потерял Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга, и если бы не феноменальный перформанс Кевина Дюранта в пятом матче (49+17 подборов+10 передач), то для Нетс в плей-офф все было бы уже закончено.

Серия между Ютой и Клипперс также отличается повышенным количество травм звездных игроков. У Джаз из-за проблем с подколенным сухожилием на площадке еще ни разу не появлялся основной разыгрывающий Майк Конли, а калифорнийцы с растяжением связок полена потеряли Кавая Леонарда. Удивительно, что без Леонарда Клипперс забрали 5-й матч и повели 3:2, но им все еще нужна одна победа.

Чемпионом НБА в 2021 году станет не самая сильная команда, а та команда, которая сумеет лучше остальных адаптироваться к аномальному количеству травм. Остается лишь смириться с этим.