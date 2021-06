Травмы суперзвезд ежедневно меняют расклад сил в плей-офф НБА

Оригинал статьи – Кевин Пелтон, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри несколько дней назад в Твиттере проанализировал медицинские сводки в НБА и выяснил, что текущий розыгрыш плей-офф побил рекорд по количеству травм игроков уровня Матча всех звезд. Как минимум по одной игре в пост-сезоне пропустили Энтони Дэвис (Лейкерс), Джеймс Харден и Кайри Ирвинг (оба – Бруклин), Донован Митчелл и Майк Конли (оба – Юта), Джейлен Браун (Бостон), Джоэль Эмбиид (Филадельфия), а в четверг к этой компании присоединился и Кавай Леонард (Клипперс).

Kyrie Irving will be the 7th different All-Star to miss a playoff game this year, the most in a season in NBA history.



He joins a list that already includes Anthony Davis, James Harden, Donovan Mitchell, Mike Conley, Jaylen Brown and Joel Embiid. pic.twitter.com/YgatlyMONX