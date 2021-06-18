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Пять игроков разных клубов вошли в символическую сборную Суперлиги
Лучшие из лучших
Федерация баскетбола Украины представила символическую сборную сезона в Суперлиге. Примечательно, что в пятерку лучших игроков чемпионата вошли представители пяти разных клубов:
Майк Кеффи (БК Запорожье) – 17,2 очка, 7,5 передачи и 4,2 подбора (17,4 балла в рейтинге эффективности).
Иссуф Санон (БК Днепр) – 11,4 очка, 3,4 передачи 3,2 подбора (12,3 РЭ).
Богдан Близнюк (Киев-Баскет) – 12,4 очка, 5,5 подбора и 3,2 передачи (15,2 РЭ).
Ди Джей Стефенс (Прометей) – 12,0 очка и 5,4 подбора (15,5 РЭ).
Тайрел Нельсон (Химик) – 18,3 очка и 7,3 подбора (19,7 РЭ).
В этом списке только Стефенс не получил ни одной индивидуальной награды.
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