Дирк Новицки получил должность в Даллас Маверикс

Экс-баскетболист "Даллас Маверикс", легенда НБА Дирк Новицки сообщил, что возвращается в клуб в качестве специального советника.

"Марк Кьюбан связался со мной и попросил помочь. Конечно, я сразу согласился. Я помогу "Далласу" всеми возможными способами, я в деле", — цитирует Новицки в своём "твиттере" инсайдер Марк Стейн.

Первоочередной задачей Новицки в клубе будет помощь в поиске нового руководителя по баскетбольным операциям и главного тренера.

Как сказал Новицки, он пока не хочет возлагать на себя повседневные обязанности в клубе, но согласился помочь Кьюбану в связи с уходом генерального менеджера Донни Нельсона и главного тренера Рика Карлайла.