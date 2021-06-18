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Дирк Новицки получил должность в Даллас Маверикс
Баскетболист провел свои лучшие годы карьеры именно в этом клубе
Экс-баскетболист "Даллас Маверикс", легенда НБА Дирк Новицки сообщил, что возвращается в клуб в качестве специального советника.
"Марк Кьюбан связался со мной и попросил помочь. Конечно, я сразу согласился. Я помогу "Далласу" всеми возможными способами, я в деле", — цитирует Новицки в своём "твиттере" инсайдер Марк Стейн.
Первоочередной задачей Новицки в клубе будет помощь в поиске нового руководителя по баскетбольным операциям и главного тренера.
Как сказал Новицки, он пока не хочет возлагать на себя повседневные обязанности в клубе, но согласился помочь Кьюбану в связи с уходом генерального менеджера Донни Нельсона и главного тренера Рика Карлайла.
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