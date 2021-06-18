Реал назвал имя главного тренера на ближайшие два года

"Реал" на официальном сайте объявил о подписании контракта с главным тренером Пабло Ласо до лета 2023 года.

Ласо тренировал "Реал" в течение последнего десятилетия. Под его руководством команда завоевала в общей сложности 20 титулов (5 чемпионатов Испании, 6 Кубков Испании, 6 Суперкубков Испании, 2 Евролиги и 1 Межконтинентальный кубок). В прошлом сезоне Ласо стал рекордсменом по количеству матчей на посту главного тренера, превзойдя легендарного Лоло Сайнса (734).

В сезоне-2020/2021 "Реал" вышел в плей-офф Евролиги под шестым номером посева после результата 20-14 в регулярном чемпионате.