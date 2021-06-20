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НБА. Плей-офф. Милуоки в овертайме дожимает Бруклин и выходит в финал Восточной конференции
Результаты полуфинального поединка
В ночь с 19 на 20 июня состоялся матч 1/2 финала Восточной конференции, в котором между собой сошлись "Бруклин" и "Милуоки". Вашему вниманию результат поединка:
НБА. 1/2 финала. Восточная конференция
"Бруклин" - "Милуоки"ꜛ
111 - 115 после ОТ (28-25; 25-22; 28-35; 28-27; 2-6)
Счет в серии: 3-4
Соперником «Милуоки» в финале Восточной конференции станет победитель серии «Филадельфия» - «Атланта» (3-3).
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