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НБА. Плей-офф. Милуоки в овертайме дожимает Бруклин и выходит в финал Восточной конференции

Баскетбол
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Результаты полуфинального поединка

НБА. Плей-офф. Милуоки в овертайме дожимает Бруклин и выходит в финал Восточной конференции

UA-Футбол
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В ночь с 19 на 20 июня состоялся матч 1/2 финала Восточной конференции, в котором между собой сошлись "Бруклин" и "Милуоки". Вашему вниманию результат поединка:

НБА. 1/2 финала. Восточная конференция
"Бруклин" - "Милуоки"
111 - 115 после ОТ (28-25; 25-22; 28-35; 28-27; 2-6)
Счет в серии: 3-4

Соперником «Милуоки» в финале Восточной конференции станет победитель серии «Филадельфия» - «Атланта» (3-3).

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В статье: НБА Милуоки Бакс Бруклин Нетс плей-офф
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