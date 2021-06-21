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НБА: Атланта вышла в финал Востока, Финикс открыл счет в серии с Клипперс
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Филадельфия – Атланта 96:103 (28:25, 18:23, 25:28, 25:27)
Счет в серии – 3:4
Финикс – Клипперс 120:114 (21:21, 36:33, 36:39, 27:21)
Счет в серии – 1:0
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