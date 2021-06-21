  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА: Атланта вышла в финал Востока, Финикс открыл счет в серии с Клипперс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Атланта вышла в финал Востока, Финикс открыл счет в серии с Клипперс

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Атланта вышла в финал Востока, Финикс открыл счет в серии с Клипперс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Филадельфия – Атланта 96:103 (28:25, 18:23, 25:28, 25:27)

Счет в серии – 3:4

Финикс – Клипперс 120:114 (21:21, 36:33, 36:39, 27:21)

Счет в серии – 1:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Атланта Хоукс Филадельфия 76er
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...