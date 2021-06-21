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Данк Капелы после передачи Янга – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей плей-офф.
Первое место заняла комбинация от Атланты в победном седьмом матче серии с Филадельфией с эффектной передачей Трэя Янга и данком Клинта Капелы.
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