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Букер повторил невероятное достижение Джеймса
Достойный наследник Коби Брайанта
фото - insider-voice.com
Защитник Финикса Девин Букер в первом матче финала Западной конференции против Клипперс (120:114) собрал первый трипл-дабл в карьере (40+13 подборов+11 передач).
Букер стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА, которому в финале конференции удалось оформить трипл-дабл с как минимум 40 набранными очками. Помимо Девина аналогичное достижение есть в резюме только у ЛеБрона Джеймса и Чарльза Баркли.
Также Букер стал шестым игроком после Луки Дончича, ЛеБрона Джеймса, Боба Макаду, Рика Бэрри и Уилта Чемберлена, которому в дебютном появлении в плей-офф удалось в нескольких матчах набрать 40 очков.
Девин Букер в плей-офф в среднем за игру набирает по 29,0 очка, 7,4 подбора и 5,4 передачи.
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