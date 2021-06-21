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Пустовой определился с новым клубом

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Пустовой определился с новым клубом

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Испанская журналистка Ольга Йоренте в Твиттере сообщила, что Артем Пустовой после трех сезонов в Барселоне станет игроком Гран-Канарии.

Пустовой переезжает в Лас-Пальмас в статусе чемпиона Испании. Артем не выходил на площадку в матчах плей-офф, но в регулярном чемпионате отыграл 21 поединок, набирая в среднем за игру по 7,8 очка и 3,2 подбора.

Гран-Канария в прошлом сезоне заняла 8-е место в регулярном чемпионате Лиги АСВ, но в первом раунде плей-офф со счетом 0:2 уступила Реалу.

Для Артема Пустового Гран-Канария станет третьим испанским клубом. Помимо Барселоны украинец провел несколько сезонов в Обрадойро.

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В статье: Артем Пустовой Лига АСВ
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