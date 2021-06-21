Валенсия назначила нового главного тренера

Пресс-служба "Валенсии" объявила о назначении Жоана Пеньярройи на пост главного тренера команды. Контракт специалиста рассчитан на сезон-2021/2022.

52-летний специалист ранее покинул "Сан-Пабло Бургос". С ним он дважды выиграл Лигу чемпионов.

Пеньярройя сменит в "Валенсии Жауме Понсарнау. Он покидает команду по истечении срока контракта. Понсарнау переходит в "Сарагосу".

Тренер в "Валенсии" провёл пять сезонов. Сперва он был ассистентом главного тренера. А с 2018 года возглавил команду уже в качестве главного тренера. Под руководством Понсарнау команда завоевала Еврокубок в 2019 году.