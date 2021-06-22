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Будивельник расстался с американским защитником
Легионер покидает Киев
фото - fbu.ua
Американский защитник столичного Будивельника Реджинальд Джонсон уезжает из Суперлиги, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Джонсон в сезоне 2021-2022 будет выступать в немецком клубе Миттельдойчер.
Джонсон стал игроком Будивельника в октябре 2020 года. Американец провел в чемпионате Украины 37 матчей, в которых в среднем за игру набирал по 11,0 очка, 2,5 подбора и 3,3 передачи.
Первыми летними новичками Будивельника стали защитник Юрий Кондраков и центровой Вадим Прокопенко. Оба баскетболиста в прошлом сезоне представляли БК Одесса.
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