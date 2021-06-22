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Будивельник расстался с американским защитником

Баскетбол
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Легионер покидает Киев

Будивельник расстался с американским защитником

фото - fbu.ua

Новина українською

Американский защитник столичного Будивельника Реджинальд Джонсон уезжает из Суперлиги, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Джонсон в сезоне 2021-2022 будет выступать в немецком клубе Миттельдойчер.

Джонсон стал игроком Будивельника в октябре 2020 года. Американец провел в чемпионате Украины 37 матчей, в которых в среднем за игру набирал по 11,0 очка, 2,5 подбора и 3,3 передачи.

Первыми летними новичками Будивельника стали защитник Юрий Кондраков и центровой Вадим Прокопенко. Оба баскетболиста в прошлом сезоне представляли БК Одесса.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев)
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