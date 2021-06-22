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Крутоус стал игроком БК Днепр

Баскетбол
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Форвард сборной Украины сменил прописку в Суперлиге

Крутоус стал игроком БК Днепр

Новина українською

БК Днепр в Instagram объявил о подписании контракта с экс-форвардом Будивельника, Киева и Киев-Баскета Павлом Крутоусом. Детали соглашения не разглашаются.

Крутоус в прошлом сезоне в составе Киев-Баскета провел в Суперлиге 46 матчей. В среднем за игру баскетболист сборной Украины набирал по 6,1 очка, 2,0 подбора и 1,2 передачи.

Крутоус стал третьим новичком Днепра после защитника Виталия Зотова и форварда Сергея Павлова.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Будивельник расстался с американским защитником.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига Павел Крутоус
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