Киев-Баскет объявил об уходе Мишулы

Киев-Баскет на официальном уровне сообщил, что защитник клуба Александр Мишула покинул клуб для прохождения реабилитационного курса после операции.

Мишула по окончании сезона 2020-2021 за счет клуба перенес хирургическое вмешательство на правом плече. У баскетболиста диагностировали надрыв правой задней суставной губы плеча.

Мишула в прошлом сезоне провел в Суперлиге 47 матчей. В среднем за игру защитник сборной Украины набирал по 10,3 очка, 4,7 подбора и 1,4 передачи.

С Киев-Баскетом Александр Мишула стал бронзовым призером Суперлиги и пробился в плей-офф Кубка Европы ФИБА.