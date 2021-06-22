  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Киев-Баскет объявил об уходе Мишулы
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киев-Баскет объявил об уходе Мишулы

Баскетбол
(1 голосов)

Серьезная потеря для клуба

Киев-Баскет объявил об уходе Мишулы

фото - kyiv-basket.com.ua

Новина українською

Киев-Баскет на официальном уровне сообщил, что защитник клуба Александр Мишула покинул клуб для прохождения реабилитационного курса после операции.

Мишула по окончании сезона 2020-2021 за счет клуба перенес хирургическое вмешательство на правом плече. У баскетболиста диагностировали надрыв правой задней суставной губы плеча.

Мишула в прошлом сезоне провел в Суперлиге 47 матчей. В среднем за игру защитник сборной Украины набирал по 10,3 очка, 4,7 подбора и 1,4 передачи.

С Киев-Баскетом Александр Мишула стал бронзовым призером Суперлиги и пробился в плей-офф Кубка Европы ФИБА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига Александр Мишула БК Киев-Баскет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...