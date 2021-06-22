Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киев-Баскет объявил об уходе Мишулы
Серьезная потеря для клуба
фото - kyiv-basket.com.ua
Киев-Баскет на официальном уровне сообщил, что защитник клуба Александр Мишула покинул клуб для прохождения реабилитационного курса после операции.
Мишула по окончании сезона 2020-2021 за счет клуба перенес хирургическое вмешательство на правом плече. У баскетболиста диагностировали надрыв правой задней суставной губы плеча.
Мишула в прошлом сезоне провел в Суперлиге 47 матчей. В среднем за игру защитник сборной Украины набирал по 10,3 очка, 4,7 подбора и 1,4 передачи.
С Киев-Баскетом Александр Мишула стал бронзовым призером Суперлиги и пробился в плей-офф Кубка Европы ФИБА.
Популярное сейчас
- После такого только в Милан или Челси. Антигерой футбольного дня. Андрей Шевченко
- Луческу: Украина вышла уверенной в ничьей, игроки были слишком расслаблены
- Хватаясь за шанс. Хорватия – Шотландия. Анонс и прогноз матча 3-го тура ЕВРО на 22.06.2021
- Пять игроков разных клубов вошли в символическую сборную Суперлиги
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей
- Девушка дня. Эффектная вторая половинка главного героя первого матча Финляндии на ЕВРО. ФОТО