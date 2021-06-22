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Купер из БК Днепр – автор лучшего ассиста сезона в Суперлиге. ВИДЕО
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фото - fbu.ua
Официальный YouTube-канал Федерации баскетбола Украины представил топ-10 ассистов сезона в Суперлиге.
На первом месте расположился американский легионер БК Днепр Ди Джей Купер, которому удался эффектная передача с отскоком от паркета на Иссуфа Санона.
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