Мэджик Джонсон назвал игрока, который вытеснит Леброна Джеймса

Легенда НБА Мэджик Джонсон считает, что форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант отнимет у лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса звание лучшего баскетболиста лиги.

"Дюрант в полуфинале Восточной конференции выдал перформансы уровня Коби Брайанта и Майкла Джордана. Это напомнило мне 60 очков от Джордана в матче с "Бостон Селтикс", когда "Чикаго Буллз" проиграли. Это очень похоже. И все сказали: "Ооу! Скоро эта лига будет принадлежать Майклу Джордану".

Нам повезло, что мы сможем наблюдать за чем-то подобным. Кто ещё может вернуться после травмы ахилла и играть как Кевин Дюрант? Леброн Джеймс ещё один год будет главным в НБА, потом она станет лигой Дюранта", — приводит слова Джонсона Clutch Points.