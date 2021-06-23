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НБА: Финикс в последней атаке вырвал победу над Клипперс и повел 2:0 в финале Запада
Санз в двух шагах от решающей серии сезона
фото - futuretechtrends.co.uk
Финикс – Клипперс 104:103 (25:22, 23:25, 27:24, 29:32)
Счет в серии – 2:0
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