  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА: Финикс в последней атаке вырвал победу над Клипперс и повел 2:0 в финале Запада
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Финикс в последней атаке вырвал победу над Клипперс и повел 2:0 в финале Запада

Баскетбол
(1 голосов)

Санз в двух шагах от решающей серии сезона

НБА: Финикс в последней атаке вырвал победу над Клипперс и повел 2:0 в финале Запада

фото - futuretechtrends.co.uk

Новина українською

Финикс – Клипперс 104:103 (25:22, 23:25, 27:24, 29:32)

Счет в серии – 2:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...