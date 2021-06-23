Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Химика Салливан – самый эффективный баскетболист сезона в Суперлиге
Говорят цифры
фото - fbu.ua
Американский легионер Химика Льюис Салливан возглавил рейтинг самых результативных баскетболистов сезона в чемпионате Украины.
Салливан в сезоне 2020-2021 провел в Суперлиге 42 матча. В среднем за игру американец набирал по 16,2 очка, 9,7 подбора и 2,6 передачи, а его средний рейтинг эффективности составил 20,5 балла.
Следом за Салливаном в рейтинге эффективности расположились Джонатан Джонсон из Будивельника (19,8 балла), Тайрелл Нельсон (Химик, 19,7 балла), Аверэйл Югба (Тернополь, 18,9 балла) и Натан Эдриан (Николаев, 18,3 балла).
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Известны первые две пары. Сетка плей-офф Евро-2020
- Хорватия выходит в плей-офф Евро
- Реднапп: Со сборной России провалились бы даже Клопп и Гвардиола
- Мэджик Джонсон назвал игрока, который вытеснит Леброна Джеймса
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей