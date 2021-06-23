Форвард Химика Салливан – самый эффективный баскетболист сезона в Суперлиге

Американский легионер Химика Льюис Салливан возглавил рейтинг самых результативных баскетболистов сезона в чемпионате Украины.

Салливан в сезоне 2020-2021 провел в Суперлиге 42 матча. В среднем за игру американец набирал по 16,2 очка, 9,7 подбора и 2,6 передачи, а его средний рейтинг эффективности составил 20,5 балла.

Следом за Салливаном в рейтинге эффективности расположились Джонатан Джонсон из Будивельника (19,8 балла), Тайрелл Нельсон (Химик, 19,7 балла), Аверэйл Югба (Тернополь, 18,9 балла) и Натан Эдриан (Николаев, 18,3 балла).