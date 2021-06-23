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Детройт получил первый пик на драфте НБА

Баскетбол
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Результаты лотереи драфта

Детройт получил первый пик на драфте НБА

Новина українською

Накануне в Чикаго прошла церемония лотереи драфта НБА 2021 года. Право первого выбора досталось Детройту, а следом за Пистонс расположились Хьюстон и Кливленд.

Ожидается, что Детройт под первым пиком заберет 19-летнего разыгрывающего из Оклахомы Стэйт Кейда Каннингэма.

Драфт НБА 2021 года пройдет 29 июля в Бруклине.

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В статье: драфт НБА
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