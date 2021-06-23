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Детройт получил первый пик на драфте НБА
Результаты лотереи драфта
Накануне в Чикаго прошла церемония лотереи драфта НБА 2021 года. Право первого выбора досталось Детройту, а следом за Пистонс расположились Хьюстон и Кливленд.
NBA DRAFT LOTTERY ????— Bleacher Report (@BleacherReport) June 23, 2021
1. Pistons
2. Rockets
3. Cavs
4. Raptors
5. Magic
6. Thunder
7. Warriors
8. Magic
9. Kings
10. Pelicans
11. Hornets
12. Spurs
13. Pacers
14. Warriors pic.twitter.com/FxfltGNidN
Ожидается, что Детройт под первым пиком заберет 19-летнего разыгрывающего из Оклахомы Стэйт Кейда Каннингэма.
Драфт НБА 2021 года пройдет 29 июля в Бруклине.
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