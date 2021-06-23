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Защитника Лейкерс арестовали за хранение марихуаны
Неприятный инцидент
фото - Lakeshowlife.com
Защитник Лейкерс Алекс Карузо накануне был задержан полицией Сан-Антонио, сообщает Complex Sports. При обыске у 27-летнего баскетболиста обнаружили 55 граммов марихуаны.
Карузо избежал уголовной ответственности, но был вынужден заплатить два штрафа в размере 3,5 тысяч долларов.
Карузо летом этого года выходит на рынок свободных агентов и может впервые в карьере сменить клуб.
Алекс Карузо в прошлом году помог Лейкерс завоевать первый титул с 2010 года. В сезоне 2020-2021 американец в среднем за игру набирал по 6,5 очка, 2,9 подбора и 2,7 передачи.
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