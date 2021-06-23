  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Киев-Баскет подписал контракт с форвардом сборной Украины
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киев-Баскет подписал контракт с форвардом сборной Украины

Баскетбол
(1 голосов)

Игроку всего 21 год

Киев-Баскет подписал контракт с форвардом сборной Украины

Новина українською

Киев-Баскет заключил соглашение с 21-летним украинским форвардом Андреем Войналовичем, который защищал цвета Химика.

Андрей провел за юженську команду четыре сезона. В составе Химика Войналович выигрывал Суперлигу и становился обладателем Кубка Украины.

В текущем сезоне Войналович провел 38 поединков, в которых в среднем за игру набирал 9,8 очков, делал 3,1 подбора и 1.2 передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Киев-Баскет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...