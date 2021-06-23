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Киев-Баскет подписал контракт с форвардом сборной Украины
Игроку всего 21 год
Киев-Баскет заключил соглашение с 21-летним украинским форвардом Андреем Войналовичем, который защищал цвета Химика.
Андрей провел за юженську команду четыре сезона. В составе Химика Войналович выигрывал Суперлигу и становился обладателем Кубка Украины.
В текущем сезоне Войналович провел 38 поединков, в которых в среднем за игру набирал 9,8 очков, делал 3,1 подбора и 1.2 передачи.
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Источник:ФБУ
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