Киев-Баскет подписал контракт с форвардом сборной Украины

Киев-Баскет заключил соглашение с 21-летним украинским форвардом Андреем Войналовичем, который защищал цвета Химика.

Андрей провел за юженську команду четыре сезона. В составе Химика Войналович выигрывал Суперлигу и становился обладателем Кубка Украины.

В текущем сезоне Войналович провел 38 поединков, в которых в среднем за игру набирал 9,8 очков, делал 3,1 подбора и 1.2 передачи.