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НБА: Атланта выиграла первый матч финала Востока
Хоукс отобрали у Бакс преимущество домашней площадки
фото - slamdunk.ru
Милуоки – Атланта 113:116 (28:25, 31:29, 26:34, 28:28)
Счет в серии – 0:1
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