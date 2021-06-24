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НБА: Атланта выиграла первый матч финала Востока

Баскетбол
(1 голосов)

Хоукс отобрали у Бакс преимущество домашней площадки

НБА: Атланта выиграла первый матч финала Востока

фото - slamdunk.ru

Новина українською

Милуоки – Атланта 113:116 (28:25, 31:29, 26:34, 28:28)

Счет в серии – 0:1

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В статье: НБА Атланта Хоукс Милуоки Бакс
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