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Шикарный аллей-уп Атланты – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
фото - Associated Press
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-5 моментов первого матча финальной серии Восточной конференции между Милуоки и Атлантой.
Традиционную подборку возглавили звезды Хоукс Трэй Янг и Джон Коллинз, которые в середине третьей четверти организовали невероятный аллей-уп с отскоком от щита.
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