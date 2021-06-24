Разыгрывающий Атланты стал рекордсменом НБА

Плеймейкер Атланты Трэй Янг в первом матче финала Востока против Милуоки (116:113) набрал 48 очков и раздал 11 результативных передач.

Янг приложил руку к 72 очкам своей команды. Это рекорд в истории НБА на этой стадии плей-офф.

Trae Young scored or assisted on 72 points in Game 1.



According to @EliasSports that is the most in a Conference or Division Finals game all-time. pic.twitter.com/TY2RshRNIW — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 24, 2021

Также Янг стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА после ЛеБрона Джеймса и Коби Брайанта, которому до наступления 23-летия удалось в плей-офф набрать как минимум 45 очков.

Трэю Янгу не хватило одного точного броска, чтобы повторить рекорд франшизы после результативности в плей-офф.