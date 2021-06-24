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Разыгрывающий Атланты стал рекордсменом НБА

Баскетбол
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Неудержимый

Разыгрывающий Атланты стал рекордсменом НБА

фото - twitter.com

Новина українською

Плеймейкер Атланты Трэй Янг в первом матче финала Востока против Милуоки (116:113) набрал 48 очков и раздал 11 результативных передач.

Янг приложил руку к 72 очкам своей команды. Это рекорд в истории НБА на этой стадии плей-офф.

Также Янг стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА после ЛеБрона Джеймса и Коби Брайанта, которому до наступления 23-летия удалось в плей-офф набрать как минимум 45 очков.

Трэю Янгу не хватило одного точного броска, чтобы повторить рекорд франшизы после результативности в плей-офф.

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В статье: НБА Атланта Хоукс Трэй Янг
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