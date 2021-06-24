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БК Запорожье расстался с результативным легионером
Потеря для клуба
фото - zv.zp.ua
Вице-чемпион Суперлиги БК Запорожье в Instagram объявил об уходе из команды Ауримаса Маяускаса.
В сезоне 2020-2021 литовский форвард провел в Суперлиге 46 матчей. В среднем за игру баскетболист набирал по 14,0 очка, 5,8 подбора и 1,5 передачи.
Маяускас помог запорожцам дойти до финала плей-офф Суперлиги, но в решающей серии сезона клуб со счетом 0:3 проиграл Прометею.
Ранее UA-Футбол сообщал, что защитника Лейкерс арестовали за хранение марихуаны.
https://www.ua-football.com/sport/basketball/1624443637-zaschitnika-leykers-arestovali-za-hranenie-marihuany.html
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