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В Суперлиге изменили лимит на легионеров – теперь "4+1"
Украинцев на площадке станет меньше
Исполнительный комитет Федерации баскетбола Украины утвердил изменения в регламенте касательно легионеров.
С сезона 2021-2022 клубы Суперлиги смогут вносить в техническую заявку на матчи чемпионата и Кубка Украины не более пяти легионеров. На площадке одновременно смогут находиться не более четырех баскетболистов с иностранным гражданством.
В случае невозможности выхода на площадку украинца команда будет вынуждена доигрывать матч в неполном составе.
Ранее в Суперлиге одновременно в игре должны были находиться как минимум два баскетболиста с украинским паспортом.
В новом сезоне статус действующего чемпиона Суперлиги будет защищать БК Прометей.
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