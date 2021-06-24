В Суперлиге изменили лимит на легионеров – теперь "4+1"

Исполнительный комитет Федерации баскетбола Украины утвердил изменения в регламенте касательно легионеров.

С сезона 2021-2022 клубы Суперлиги смогут вносить в техническую заявку на матчи чемпионата и Кубка Украины не более пяти легионеров. На площадке одновременно смогут находиться не более четырех баскетболистов с иностранным гражданством.

В случае невозможности выхода на площадку украинца команда будет вынуждена доигрывать матч в неполном составе.

Ранее в Суперлиге одновременно в игре должны были находиться как минимум два баскетболиста с украинским паспортом.

В новом сезоне статус действующего чемпиона Суперлиги будет защищать БК Прометей.