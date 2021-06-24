Баскетбольный сезон в Украине начнется матчем за Суперкубок

Накануне старта нового сезона Суперлиги 2021/22, который запланирован на конец сентября, состоится матч за Суперкубок Украины.

За трофей будут бороться чемпион Украины Прометей с Каменского и столичный Будивельник, который в 2021 году стал обладателем Кубка Украины.

Поединок пройдет в киевском Дворце спорта. .