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Ломаченко во время дуэли взглядов подшутил над ростом Накатани

Баскетбол
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Получилось забавно

Ломаченко во время дуэли взглядов подшутил над ростом Накатани

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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) в Лас-Вегасе провели последнюю пресс-конференцию перед субботним боем.

На дуэли взглядов Ломаченко комично попросил Накатани слегка подсесть, ведь между двумя боксерами солидная разница в росте – 12 сантиметров в пользу японца.

Бой Ломаченко – Накатани пройдет в ночь с субботы на воскресенье. На территории Украины поединок покажет медиасервис MEGOGO.

Ломаченко - Накатани. Возвращение Ломы. Анализ боксеров и прогноз на бой

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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