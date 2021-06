Ломаченко во время дуэли взглядов подшутил над ростом Накатани

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) в Лас-Вегасе провели последнюю пресс-конференцию перед субботним боем.

На дуэли взглядов Ломаченко комично попросил Накатани слегка подсесть, ведь между двумя боксерами солидная разница в росте – 12 сантиметров в пользу японца.

