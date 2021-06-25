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Ломаченко во время дуэли взглядов подшутил над ростом Накатани
Получилось забавно
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) в Лас-Вегасе провели последнюю пресс-конференцию перед субботним боем.
На дуэли взглядов Ломаченко комично попросил Накатани слегка подсесть, ведь между двумя боксерами солидная разница в росте – 12 сантиметров в пользу японца.
Face-to-face for the first time, the height difference gets real. ????#LomaNakatani | SATURDAY | ESPN+ - 10pm ET pic.twitter.com/BfDjOIubuD— Top Rank Boxing (@trboxing) June 24, 2021
Бой Ломаченко – Накатани пройдет в ночь с субботы на воскресенье. На территории Украины поединок покажет медиасервис MEGOGO.
Ломаченко - Накатани. Возвращение Ломы. Анализ боксеров и прогноз на бой
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