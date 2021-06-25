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Кравцов и Стефенс – в топ-10 лучших данков сезона в Суперлиге. ВИДЕО
Самые эффектные моменты сезона
фото - fbu.ua
Официальный YouTube-канал Федерации баскетбола Украины представил топ-10 данков сезона в Суперлиге.
В этой подборке засветились Вячеслав Кравцов из БК Днепр, летающий американец из Прометея Ди Джей Стефенс и другие.
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