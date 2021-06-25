Будивельник подписал одного из ключевых игроков Запорожья

Столичный Будивельник официально подтвердил подписание контракта с 21-летним украинским «большим» Андреем Грицаком, который в прошлом сезоне вместе с БК Запорожье дошел до финала Суперлиги.

Грицак в сезоне 2020-2021 в рамках Суперлиги отыграл 49 матчей, набирая в среднем за игру по 6,3 очка, 6,5 подбора, 1,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

Стоит отметить, что новобранец Будивельника вошел в топ-3 Суперлиги по количеству перехватов и блок-шотов.