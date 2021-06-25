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Дюрант и Лиллард – в составе сборной США на Олимпийские игры
Возьмут очередное золото?
фото - pinterest.com
Главный тренер баскетбольной сборной США Грегг Попович определился с окончательной заявкой команды на Олимпийские игры в Токио.
Что интересно, единственным номинальным центровым в заявке американцев стал Бэм Адебайо из Майами.
⭐️ TEAM USA ⭐️— SportsCenter (@SportsCenter) June 24, 2021
USA Basketball has finalized its roster for the Tokyo Olympics, Jerry Colangelo and players' agents told @WindhorstESPN. pic.twitter.com/5RNUaeD8jb
Сборная США с 2004 года не проиграла на Олимпиаде ни одного матча.
На групповом этапе Олимпийских игр американцы сыграют с Ираном, Францией и одним из победителей квалификации.
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