Дюрант и Лиллард – в составе сборной США на Олимпийские игры

Главный тренер баскетбольной сборной США Грегг Попович определился с окончательной заявкой команды на Олимпийские игры в Токио.

Что интересно, единственным номинальным центровым в заявке американцев стал Бэм Адебайо из Майами.

USA Basketball has finalized its roster for the Tokyo Olympics, Jerry Colangelo and players' agents told @WindhorstESPN. pic.twitter.com/5RNUaeD8jb