Дюрант и Лиллард – в составе сборной США на Олимпийские игры

Главный тренер баскетбольной сборной США Грегг Попович определился с окончательной заявкой команды на Олимпийские игры в Токио.

Что интересно, единственным номинальным центровым в заявке американцев стал Бэм Адебайо из Майами.

⭐️ TEAM USA ⭐️



USA Basketball has finalized its roster for the Tokyo Olympics, Jerry Colangelo and players' agents told @WindhorstESPN. pic.twitter.com/5RNUaeD8jb — SportsCenter (@SportsCenter) June 24, 2021

Сборная США с 2004 года не проиграла на Олимпиаде ни одного матча.

На групповом этапе Олимпийских игр американцы сыграют с Ираном, Францией и одним из победителей квалификации.