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Дюрант и Лиллард – в составе сборной США на Олимпийские игры

Баскетбол
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Возьмут очередное золото?

Дюрант и Лиллард – в составе сборной США на Олимпийские игры

фото - pinterest.com

Новина українською

Главный тренер баскетбольной сборной США Грегг Попович определился с окончательной заявкой команды на Олимпийские игры в Токио.

Что интересно, единственным номинальным центровым в заявке американцев стал Бэм Адебайо из Майами.

Сборная США с 2004 года не проиграла на Олимпиаде ни одного матча.

На групповом этапе Олимпийских игр американцы сыграют с Ираном, Францией и одним из победителей квалификации.

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В статье: сборная США по баскетболу Олимпийские игры 2020
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